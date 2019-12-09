Herkesin avukat tutma imkanı var Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Boşanmak istiyorum ama avukat tutacak durumum yok. Ne yapabilirim?

Hukukumuzda özellikle ekonomik durumu elvermeyenlerin de hak arama özgürlüğünün bir güvencesi olarak 'adli yardım' kurumu mevcuttur. Adli yardım Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334'üncü Maddesi'nde tanımlanmıştır. Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.



İNTERNETTE YAZDIKLARIMIZ CEZA GETİREBİLİR



İnternette hakarete ceza verilir mi?

Hakaret elbette suçtur.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL Hukukumuzda özellikle ekonomik durumu elvermeyenlerin de hak arama özgürlüğünün bir güvencesi olarak 'adli yardım' kurumu mevcuttur. Adli yardım Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334'üncü Maddesi'nde tanımlanmıştır. Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.Hakaret elbette suçtur. Türk Ceza Kanunu 'nun 125. Maddesi'ne göre "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir." İnternet yoluyla hakaret suçu da Türk Ceza Kanunu anlamında suçtur ve üstüne üstlük yazılı bir delil ihtiva ettiği için ispatlanması da kolay sayılabilecek bir suçtur. Bu nedenle klavyemizin yazdıklarına dikkat etmek zorundayız. TÜM MANŞETLER