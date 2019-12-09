Ülkemizde hayvancılık ile geçimini sürdüren binlerce vatandaşımız belirli dönemler için toplu paraya sahip olmak ister. Tam bu sıralarda devlet uygun şartlarda hayvancılık kredisi vermektedir. Bu bağlamda bankalar devreye girmektedir. Hatta bazı bankalar çeşitli kampanyalar da düzenlemektedir. Devlet hayvancılıkla uğraşanlara sürekli destek de bulunsa da bazen yetiştiriciler daha fazla maddi desteğe ihtiyaç duyduklarında bankalar yetiştiricilere bazı imkanlar sunmaktadır. Başvuruda bulunacak kişilerin kesinlikle ÇKS belgesi olması gerekmektedir. Peki uygun vadeli ve uygun faizli hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? İşte hayvancılık kredisi başvuru şartları

Hayvancılık kredisi nasıl alınır?

Hayvancılık, koyun, inek, kuzu, manda, büyük ve küçükbaş hayvan almak için toplu paraya ihtiyaç duyar. Bu durumda hayvancılık kredisine başvurmak akıllıca bir yöntemdir. Devlet destekli hayvancılık kredisi, günümüzde çoğu bankada mevcuttur. Hayvan yetiştiricileri, istenen evrakları hazırlayarak bu bankalara başvuruda bulunabilirler.

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