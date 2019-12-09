Altın fiyatları bugün yukarı yönlü bir seyir gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra yükselmeye başlayan altın fiyatlarındaki son durum, yatırım amacıyla altın alan vatandaşların gündeminde yerini aldı. Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,11 artışla 273 bin 300 liradan işlem görmüştü. İşte 9 Aralık Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?