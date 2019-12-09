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  • 09.12.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 18:06

bugün yükseldi! 9 Aralık Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

Yatırım amacıyla altın alan vatandaşlar, 9 Aralık tarihinde ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasanın ilk işlem gününde en çok tercih edilen altın türü olan çeyrek altının sabah saatlerinden itibaren 444 TL'den işlem gördü. Öğlen saatlerinin hemen ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görüldü. Peki, 9 Aralık Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda altında son durum...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün yukarı yönlü bir seyir gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra yükselmeye başlayan altın fiyatlarındaki son durum, yatırım amacıyla altın alan vatandaşların gündeminde yerini aldı. Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,11 artışla 273 bin 300 liradan işlem görmüştü. İşte 9 Aralık Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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