Turistik tesislerin doluluk oranı Ekim'de yüzde 59 olarak belirlendi. İlk 10 aylık dönemde tesislere 71.2 milyon kişi gelirken, geceleme sayısı da 191 milyon olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 2019'da tesise geliş yüzde 10.1, geceleme sayısı yüzde 9 arttı. Antalya; tesise geliş 21.6 milyon kişi, geceleme sayısı 88.7 milyon ve doluluk oranı yüzde 73.1 ile ilk sırada yer aldı.
- Ekonomi
- 09.12.2019
- Gazete
Ekim’de yüzde 59 doluluk yakalandı
Turistik tesislerin doluluk oranı Ekim'de yüzde 59 olarak belirlendi. İlk 10 aylık dönemde tesislere 71.2 milyon kişi gelirken, geceleme sayısı da 191 milyon olarak gerçekleşti.
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