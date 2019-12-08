Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.12.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 09:35

artışta! u bugün ne kadar? (8 Aralık 2019)

artışta! Uluslararası kredi derecelendirme uluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden uzmanlar hakkında görüşlerde bulunuyor. Bu bağlamda ABD'nin istihdam verileri açıklandı. İstihdam artışı nedeniyle dolarda artış görüldü. Dün 5,7650'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün 5,7838 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti. Peki, bugün ve dolar ne kadar oldu? İşte 8 Aralık güncel kurları alış-satış fiyatı ve tüm detaylar sayfamızda

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Aralık 2019)

Dolarda son dakika... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84, dolar/TL yüzde 0,24 ve euro/TL yüzde 0,98 yükseliş kaydetti. Dünkü kapanışta 5,7650 seviyesinde işlem gören dolar/TL, 7 Aralık sabahında 5,7838 bandında bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 8 Aralık güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika dolar kuru artışta! Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Aralık 2019)
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri