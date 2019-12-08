Dolarda son dakika... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84, dolar/TL yüzde 0,24 ve euro/TL yüzde 0,98 yükseliş kaydetti. Dünkü kapanışta 5,7650 seviyesinde işlem gören dolar/TL, 7 Aralık sabahında 5,7838 bandında bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 8 Aralık güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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