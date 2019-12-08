Savunma ihracatı 60’a katladı Türkiye ekonomisi ve ihracatı için stratejik sektörlerin başında gelen savunma ve havacılık sanayi, 28 sektör arasında en büyük artış oranını kaydetmesiyle bir kez daha öne çıktı.

T ürkiye ekonomisi ve ihracatı için stratejik sektörlerin başında gelen savunma ve havacılık sanayi, 28 sektör arasında en büyük artış oranını kaydetmesiyle bir kez daha öne çıktı. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral Aliş, sektör ihracatının 10 ayda yüzde 40 artışla 2,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Aliş, "Kg başına ihracat 63 dolara erişti. Türkiye ortalamasının neredeyse 60 katı" dedi. TÜM MANŞETLER