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  • 08.12.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 12:09

Elektrik faturasını yüzde 50 oranında düşürme yöntemi

Elektrik si hayatımızı devam ettirmemizde olmazsa olmazlardan. Ülkemizin elektrik ihtiyacının %75’i dışarıdan sağlanan ithal enerji ile karşılanıyor ve uygulanan vergi ve bedeller eklendiğinde elektrik faturalarımızın yüksek olması kaçınılmaz hale geliyor. Limak Elektrik Uludağ Elektrik Genel Müdürü , elektrik kullanımında tüketiciyi bilinçlendirme çalışmalarının bir bölümünü açıkladı. Ali Erman Aytaç, “ Enerjinin doğru kullanılması, ithal kaynaklardan alınan enerjiyi azaltır ve cari açığa katkı sağlar. Diğer yandan ise aile ekonomisine fayda sağlamaktadır. İşte elektrik faturasını yüzde 50 oranında düşürme yöntemi

Elektrik faturasını yüzde 50 oranında düşürme yöntemi

Elektrik faturasını yüzde 50 oranında düşürme yöntemi! Elektriğe gelen zamlardan sonra birçok insan elektrik faturalarının yüksek gelmesinden yakınmaktadır. Ufak değişiklikler yaparak elektrik faturasını yüzde 50 oranında azaltmak artık mümkün. Akıllı sayaçlar ve doğru aleti kullanarak elektrik tasarrufu yapabilirsiniz. Ülkemizin ithal kaynaklardan kullanılan elektik payı eskiden yüzde 60 civarındaydı. Yapılan yatırımlarla birlikte bu oran yüzde 40 civarına düşmüş durumda. Elektrik tasarrufunda en önemlisi buzdolabı kapağının açık bırakılmaması ve buzdolabının ısı veren yerlerden uzak konumlandırılması yüzde 25 oranında katkı sağlamaktadır.

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