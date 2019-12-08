Elektrik faturasını yüzde 50 oranında düşürme yöntemi! Elektriğe gelen zamlardan sonra birçok insan elektrik faturalarının yüksek gelmesinden yakınmaktadır. Ufak değişiklikler yaparak elektrik faturasını yüzde 50 oranında azaltmak artık mümkün. Akıllı sayaçlar ve doğru aleti kullanarak elektrik tasarrufu yapabilirsiniz. Ülkemizin ithal kaynaklardan kullanılan elektik payı eskiden yüzde 60 civarındaydı. Yapılan yatırımlarla birlikte bu oran yüzde 40 civarına düşmüş durumda. Elektrik tasarrufunda en önemlisi buzdolabı kapağının açık bırakılmaması ve buzdolabının ısı veren yerlerden uzak konumlandırılması yüzde 25 oranında katkı sağlamaktadır.

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