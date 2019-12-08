Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı oldukça merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,12 artışla 272,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 değer kazancıyla 1.812,00 lira oldu. Geçen hafta 438,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 443,00 liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelir.

9 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

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