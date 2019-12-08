Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye takılarak, "Kastamonu pastırması daha iyi" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" demesi üzerine Kastamonu pastırmasına özellikle il dışından talep arttı. Pastırma üreticileri, pastırmaya yönelik talebin arttığını ve bundan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZLERİNİN ARDINDAN PASTIRMAMIZA YÖNELİK TALEPLER ARTTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kastamonu pastırmasından övgüyle bahsetmesi ve lezzetini beğenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Çünkü Kastamonu pastırmamız bu övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra pastırmamıza yönelik talepler hızla artmaktadır. İnanılmaz derecede Kastamonu pastırması paketlenerek kargo ile diğer illerimize gönderilmektedir. Tabii ki de Kastamonu pastırması ile Kayseri pastırması arasında fark vardır. Çünkü Kastamonu pastırması doğal olarak üretilip, kesim şekli ile ve Taşköprü sarımsağıyla birleşince de pastırmamız insana farklı bir lezzet sunmaktadır. Kayseri pastırması da bizim memleketimizin bir pastırmasıdır. Sonuç olarak bizler, Kastamonu pastırmasını Taşköprü sarımsağıyla birleştirdiğimiz zaman Kayseri pastırmasına göre bir lezzet farkı oluşuyor. Pastırmamızın mutlaka lezzetine bakılmasını ve bu lezzeti tatmasını tavsiye ediyorum. Bizler Kayseri'ye rakip falan değiliz, sadece lezzet farkının olduğunu düşünüyoruz. Kim neyi seviyorsa onu tatmasını istiyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİM, 20 YILLIK MÜŞTERİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık müşterileri olduğunu söyleyen pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu ise, "Kastamonu pastırması, doğal şartlarda pastırma yazında yapılan ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yayla hayvanlarını kullanarak yapmış olduğumuz bir üretimdir. Kayseri pastırması ise artık fabrikasyona dönmüştür yani katkı maddesi kullanılarak yapılan bir üretimdir. Bizim hiçbir ürünümüzde katkı maddesi yoktur ve pastırma yazları denen bir dönemde yayla hayvanlarından yapılarak günün güneşiyle gecenin de ayazıyla askıda açıkta kuruyan bir pastırmadır. Pastırmamızda kaya tuzu kullanıyoruz, onun dışında hiçbir katkı maddesi yoktur. Kuruduktan sonra çemenine Taşköprü sarımsağı katılarak ayrı bir lezzet verilir. Çemenlendikten sonra birkaç gün sonra asılır ve kurutulan bu pastırma tekrar kuruduktan sonra satışa sunulur. Bunun tadı bu yüzden farklıdır. Zaten Cumhurbaşkanımız, senelerdir bizim pastırmamızı yer ve bizim pastırmamızı kullanırlar. Cumhurbaşkanımız bizim müşterimizdir, Tayyip bey bizim 20 yıllık müşterimizdir" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZLERİ ÜZERİNE PASTIRMA SATIŞLARIMIZ ARTTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını beğenmesinin ardından satışlarda artış olduğunu belirten Sedat Tabakoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bu şekilde konuşması hem bizim için hem de Kastamonu'muz için bir gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanımızın pastırmamız ile ilgili sözleri satışlarımızı etkiledi. Özellikle il dışından talepler arttı, satışlarımız arttı. Hem esnaflarımız için hem de Kastamonu'muz için çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

"BİR PASTIRMANIN SATIŞA SUNULMASI 60-65 GÜNÜ BULUYOR"

Bir pastırmanın satışa sunulmasının 60-65 günü bulduğunu aktaran Tabakoğlu, şöyle konuştu: "Kastamonu pastırması, hayvan kesildikten sonra hayvanın en iyi olan kısımları olan sırt, antrikot, bonfile ve budun bazı kısımlarından pastırma yapılır. Pastırma şeklini aldıktan sonra kaya tuzu ile tuzlanır ve üç gün bekletilir. Bekletilen pastırma üçüncü gün bol su ile yıkanarak temizlenir ve askıya asılır. Aşağı yukarı 30 ila 60 gün arasında askıda kurutulur. Bu 30 ila 60 gün arasında hava şartları ve pastırmanın kalınlığına göre kuruması değişir. Kuruduktan sonra pastırma çemenlenir ve çemenlendikten sonra da üç gün bekletilir ve bekletildikten sonra satışa sunulur. Bir pastırmanın satışa sunulması 60-65 gün gibi bir zaman alır."

"KAYSERİLİLERİ, KASTAMONU PASTIRMASINI YEMEYE DAVET EDİYORUZ"

"Kayseri pastırması, Kastamonu pastırmasının yanından dahi geçemez" diyen müşterilerden Oğuz Gökmen de, "Kastamonu pastırması ince doğranır, doğal ortamlarda kurutulur. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde Kastamonu pastırmasının lezzetli olduğu yönünde açıklaması var. Cumhurbaşkanımız bile kalitenin farkında. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kastamonu pastırmasını tercih etti. Biz olsun halkımız olsun genellikle Kastamonu pastırmasını tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Kendisinin haftada 500 gram civarında pastırma tükettiğini söyleyen Gökmen, "Tek başına yiyorum. Kastamonu pastırmasının lezzetine bakan herkes, tadına baktıktan sonra hangisinin lezzetli olduğunu anlayacaktır. Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından çok çok üstündür. Kayserilileri de Kastamonu pastırmasını yemeye buraya davet ediyoruz" dedi.