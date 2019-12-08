KYK borçlarının yeniden yapılandırılması için kollar sıvandı. 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren çalışmanın 2020 yılında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açılanan yapılandırma çalışması, 2020 yılı içinde tamamlanacak. Mevcut borcu üzerine faiz işleyen kişilerin faiz borçlarının silinmesi ve yeniden taksitlendirilmesi sağlanacak. Uzun süredir KYK borcu olanların beklediği çalışmanın birçok kişi için ödeme kolaylığı sağlaması beklenmektedir. "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? İşte detaylar...

Bakan Albayrak tarafından 5 milyon öğrencinin borcu için toplamda 6 – 7 milyarlık bir yapılandırma paketi üzerinde çalışmaların yürütüldüğü ifade edilmiştir. Yeni ödeme formülleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Albayrak, anapara üzerine faiz nedeniyle 3 katına kadar bir oranla karşılaşan kişiler için faizlerin silinmesi ve yeniden taksitlendirme işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir.

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