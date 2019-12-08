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  • 09.12.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:31

affı çıktı mı? ? na son dakika yeni düzenleme!

kredisi son dakika haberleri! KYK kredi borcu i silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin Aralık sonunda duyurulacağı öne sürüldü. Bu ekonomi paketi içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları yer alacak. KYK borcunu ödemekte zorlanan öğrencilere müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması yaptı. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmese de indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor.

KYK borcu geri ödemesi kalktı mı? KYK affı çıktı mı?

KYK borçlarının yeniden yapılandırılması için kollar sıvandı. 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren çalışmanın 2020 yılında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açılanan yapılandırma çalışması, 2020 yılı içinde tamamlanacak. Mevcut borcu üzerine faiz işleyen kişilerin faiz borçlarının silinmesi ve yeniden taksitlendirilmesi sağlanacak. Uzun süredir KYK borcu olanların beklediği çalışmanın birçok kişi için ödeme kolaylığı sağlaması beklenmektedir. "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizleri siliniyor mu? İşte detaylar...

Bakan Albayrak tarafından 5 milyon öğrencinin borcu için toplamda 6 – 7 milyarlık bir yapılandırma paketi üzerinde çalışmaların yürütüldüğü ifade edilmiştir. Yeni ödeme formülleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Albayrak, anapara üzerine faiz nedeniyle 3 katına kadar bir oranla karşılaşan kişiler için faizlerin silinmesi ve yeniden taksitlendirme işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir.

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