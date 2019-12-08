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  • 09.12.2019 07:05
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 07:05

son dakika! ne kadar? 9 Aralık gram, yarım, çeyrek, fiyatları

yeni haftaya nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,12 artışla 272,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 değer kazancıyla 1.812,00 lira olmuştu. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Aralık ...

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcılar altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığını araştırıyor. Geçen hafta 438,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 443,00 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,11 artışla 273 bin 300 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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