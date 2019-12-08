Altın fiyatları son dakika... Yatırımcılar altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığını araştırıyor. Geçen hafta 438,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 443,00 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,11 artışla 273 bin 300 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Aralık canlı altın fiyatları...

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