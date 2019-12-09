65 bin esnafa 40 milyarlık destek Hükümet, küçük işletmeler için tüm imkanları seferber ederken, Hazine destekli krediler 65 bin esnafın yüzünü güldürdü. Kasım itibariyle Halk Bankası'nca esnafa kullandırılan kredi bakiyesi 40 milyar lirayı geçti.

H ükümet , küçük işletmeler için tüm imkanları seferber ederken, Hazine destekli krediler 65 bin esnafın yüzünü güldürdü. Kasım itibariyle Halk Bankası'nca esnafa kullandırılan kredi bakiyesi 40 milyar lirayı geçti. Esnafa kredide sübvansiyon oranı yüzde 20'den 100'e çıkarılırken, 2020'de de küçük işletmeleri teşvik için yenilikçi modeller desteklenecek. Bütçede esnafa destek için 2.2 milyar lira ödenek öngörülüyor.





Hazal ATEŞ TÜM MANŞETLER