Dolar son dakika artışta! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden uzmanlar dolar kuru hakkında görüşlerde bulunuyor. Bu bağlamda ABD'nin istihdam verileri açıklandı. İstihdam artışı nedeniyle dolarda artış görüldü. Dün 5,7650'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün 5,7838 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı ve tüm detaylar sayfamızda

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