Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu'nun CEO'su Tevfik Talas, "Ülkemizde sağlık turizminin yükselişi sürecek" dedi. Karaderili Şirketler Grubu; Yalova Terma City, Kütahya Emet Termal Resort & Spa tesisleriyle bu bölgelere gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor. Özellikle şirketin vizyon projesi, Marmara'nın yükselen değeri lüks termal turizm kompleksi. 6 bin metrekare sağlık, SPA & kür merkezi, 2 bin 200 yatak kapasiteli bir yatırımla ziyaretçilerinin hizmetinde. Otelde, fiziktedavi ve rehabilitasyon merkezi, yüzme havuzları, spor merkezleri ve sosyal tesisler de var.
- Ekonomi
- 07.12.2019
- Gazete
Sağlık turizmine dev tesis
Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu'nun CEO'su Tevfik Talas, "Ülkemizde sağlık turizminin yükselişi sürecek" dedi.
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