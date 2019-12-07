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Sağlık ine dev tesis

Sağlık ine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu'nun 'su , "Ülkemizde sağlık turizminin yükselişi sürecek" dedi.

Sağlık turizmine dev tesis
Sağlık ine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu'nun CEO'su Tevfik Talas, "Ülkemizde sağlık turizminin yükselişi sürecek" dedi. Karaderili Şirketler Grubu; Yalova Terma City, Kütahya Emet Termal Resort & Spa tesisleriyle bu bölgelere gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor. Özellikle şirketin vizyon projesi, Marmara'nın yükselen değeri lüks termal turizm kompleksi. 6 bin metrekare sağlık, SPA & kür merkezi, 2 bin 200 yatak kapasiteli bir yatırımla ziyaretçilerinin hizmetinde. Otelde, fiziktedavi ve rehabilitasyon merkezi, yüzme havuzları, spor merkezleri ve sosyal tesisler de var.

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