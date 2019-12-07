Dolar son dakika yükselişte. Piyasalar gelecek hafta açıklanacak faiz kararlarına odaklandı. Dün ABD'nin istihdam verileri açıklandı. İstihdam artışı nedeniyle dolarda artış görüldü. Dün 5,7650'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün 5,7838 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI