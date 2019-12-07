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  • 07.12.2019 08:41
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 08:41

da son dakika hareketliliği: Artıyor! 7 Aralık ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları

da son dakika... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84, dolar/TL yüzde 0,24 ve /TL yüzde 0,98 yükseliş kaydetti. Dünkü kapanışta 5,7650 seviyesinde işlem gören dolar/TL, 7 Aralık sabahında 5,7838 bandında bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Aralık güncel döviz kurları...

Dolar son dakika yükselişte. Piyasalar gelecek hafta açıklanacak faiz kararlarına odaklandı. Dün ABD'nin istihdam verileri açıklandı. İstihdam artışı nedeniyle dolarda artış görüldü. Dün 5,7650'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün 5,7838 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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