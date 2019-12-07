0.98-0.99 fırsatına 4 banka daha katıldı! INGBank, Akbank, YapıKredi, TEB, Garanti kredi faiz oranı ne kadar?

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen yüz binlerce kişiye bankalar tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların peş peşe katıldığı kredi faiz indirimlerine iki haftalık süreçte TEB, INGBank, YapıKredi ve Akbank'ta katıldı. Emlak piyasasında hareketlilik yaşanırken son olarak Akbank konut kredisindeki indirim müjdesini vatandaşlarla paylaştı. Bu kapsamda ev, araba sahibi olmak isteyen ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankaların faiz indirimlerine yoğun ilgi gösteriyor. İşte banka banka faizlerde son durum...

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.55

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.13

Konut kredisi: 0.99

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