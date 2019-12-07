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4 bin çocuğa Kibar desteği

Kibar Grubu çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini buluşturduğu Kibar Gönüllüleri, bir yılda 4 bin çocuğun hayatına dokundu. 200 gönüllü; dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda çalışmalar yürütüyor. Gönüllüler yeni yılda daha çok çocuğa dokunmayı hedefliyor.

4 bin çocuğa Kibar desteği
Kibar Grubu çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini buluşturduğu Kibar Gönüllüleri, bir yılda 4 bin çocuğun hayatına dokundu. 200 gönüllü; dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda çalışmalar yürütüyor. Gönüllüler yeni yılda daha çok çocuğa dokunmayı hedefliyor.

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