4 bin çocuğa Kibar desteği Kibar Grubu çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini buluşturduğu Kibar Gönüllüleri, bir yılda 4 bin çocuğun hayatına dokundu. 200 gönüllü; dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda çalışmalar yürütüyor. Gönüllüler yeni yılda daha çok çocuğa dokunmayı hedefliyor.

Kibar Grubu çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini buluşturduğu Kibar Gönüllüleri, bir yılda 4 bin çocuğun hayatına dokundu. 200 gönüllü; dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda çalışmalar yürütüyor. Gönüllüler yeni yılda daha çok çocuğa dokunmayı hedefliyor. TÜM MANŞETLER