4 bin çocuğa Kibar desteği

Kibar Grubu çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini buluşturduğu Kibar Gönüllüleri, bir yılda 4 bin çocuğun hayatına dokundu. 200 gönüllü; dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda çalışmalar yürütüyor. Gönüllüler yeni yılda daha çok çocuğa dokunmayı hedefliyor.
- Ekonomi
- 07.12.2019
- Gazete
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