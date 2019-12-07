2020'de 1.4 milyarlık hibe geliyor

Hükümet, sosyal imkanları daha geniş kesime ulaştırmak, dezavantajlı kesimlere yeni fırsatlar yaratmak, öğrencilere, gençlere fırsat kapısı açmak için 2020'de 12 farklı programla 1.4 milyarlık hibe desteği verecek. Avrupa Birliği mali yardım programıyla 450 bin kişinin sosyal ve ekonomik hayata katılımı teşvik edilecek. Bu kapsamda 325 bini aşkın dezavantajlı öğrenciye finansal destek sağlanacak. 20 bin kadına da istihdam desteği verilecek.
- Ekonomi
- 07.12.2019
- Gazete
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