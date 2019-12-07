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  • 07.12.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 17:06

'den 22 ilde çekilişsiz kurasız büyük fırsat! Konut başvuru şartları nelerdir? En az 96 bin lira...

Toplu Konut İdaresi () tarafından gerçekleştirilen konut projeleri ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak kurum tarafından 50 bin konut projesinde kuralar çekilip asil ve yedek listede yer alan isimler duyuruldu. Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla konut sahibi yapan TOKİ'nin dar ve orta gelirliler için konut fırsatları tüm hızıyla sürüyor. TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor.

Uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin yeni projeleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. TOKİ tarafından son olarak dar ve orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan konut projeleri vatandaşları sevindirdi. Kurum aracılığıyla son olarak 1.903 konut fırsatı vatandaşlara sunuldu. 22 ilde başlatılan projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Konutlar için kura da yapılmıyor, başvuru yapılması yeterli oluyor.

22 İLDE SATIŞLAR BAŞLADI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satışla satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

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