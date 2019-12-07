Uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin yeni projeleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. TOKİ tarafından son olarak dar ve orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan konut projeleri vatandaşları sevindirdi. Kurum aracılığıyla son olarak 1.903 konut fırsatı vatandaşlara sunuldu. 22 ilde başlatılan projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Konutlar için kura da yapılmıyor, başvuru yapılması yeterli oluyor.

22 İLDE SATIŞLAR BAŞLADI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satışla satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.