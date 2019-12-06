Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.12.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 18:51

Son dakika: AK Parti'den açıklaması! olacak? Ne zaman belli olacak?

Aralık ayının ilk günlerinden itibaren ve AGİ zammı, gündemde yer alan konuların başında bulunuyor. Yeni yıla az bir zaman kala AGİ ve asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı bu hafta başında gerçekleştirdi. Bugün asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte asgari ücret görüşmelerine dair detaylar...

Milyonlarca vatandaş yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammına dair detayları araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta tamamlandı. Bir sonraki toplantı ise önümüzde hafta yapılacak. Komisyon toplantıları ay sonuna kadar devam edecek. Bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücretle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret hakkında merak edilen son detaylar...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücretle ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Bakanlık, işçi tarafı, işveren tarafı. Bunun bir geleneği var. Her taraf kendi pozisyonunu açıklayacak. Ortak bir noktada çözüm bulunmasıyla ilgili yaklaşım var. Bakanlığın yaklaşımı da hadisenin bileşenleriyle ortak bir nokta çıkarabilmektir. Hiç kimsenin tam olarak dediği olmuyor. Eminim ki bütün taraflar optimum bir noktada sistemin sürdürebilmesi açısından aynı mutabakatla gerçekleştirirler diye bir umudumuz var. Sürecin nasıl işleyeceği açıktır. Bakanlığımızın konuyla ilgili hassasiyet gösterdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ne zaman belli olacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri