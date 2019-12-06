Milyonlarca vatandaş yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammına dair detayları araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta tamamlandı. Bir sonraki toplantı ise önümüzde hafta yapılacak. Komisyon toplantıları ay sonuna kadar devam edecek. Bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücretle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret hakkında merak edilen son detaylar...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücretle ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Bakanlık, işçi tarafı, işveren tarafı. Bunun bir geleneği var. Her taraf kendi pozisyonunu açıklayacak. Ortak bir noktada çözüm bulunmasıyla ilgili yaklaşım var. Bakanlığın yaklaşımı da hadisenin bileşenleriyle ortak bir nokta çıkarabilmektir. Hiç kimsenin tam olarak dediği olmuyor. Eminim ki bütün taraflar optimum bir noktada sistemin sürdürebilmesi açısından aynı mutabakatla gerçekleştirirler diye bir umudumuz var. Sürecin nasıl işleyeceği açıktır. Bakanlığımızın konuyla ilgili hassasiyet gösterdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.