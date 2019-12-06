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  • 06.12.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 19:32

haftayı düşüşle kapattı! 6 Aralık gün sonu anlık tam, yarım ve ne kadar?

Özellikle son dönemlerde vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen nda son durum haftanın son işlem gününde merak edilmeye başlandı. Altın alıp yatırım yapan binlerce kişi altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Analistler, teknik açıdan ons altın için 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altın için ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti. İşte 6 Aralık gün sonu anlık tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında güncel durum, haftanın kapanış gününde çok araştırılan arasında yer alıyor. Global piyasalarda doların özellikle son dönemlerde güven kaybetmesiyle birlikte vatandaşlar altın alıp yatırım yapmaya başladı. Altının ons fiyatı da sabah saatlerinden itibaren önceki günkü kapanışın yüzde 0,2 altında 1.472,9 dolar seviyesinde seyretti. Peki, 6 Aralık gün sonu anlık tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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