Altın fiyatlarında güncel durum, haftanın kapanış gününde çok araştırılan arasında yer alıyor. Global piyasalarda doların özellikle son dönemlerde güven kaybetmesiyle birlikte vatandaşlar altın alıp yatırım yapmaya başladı. Altının ons fiyatı da sabah saatlerinden itibaren önceki günkü kapanışın yüzde 0,2 altında 1.472,9 dolar seviyesinde seyretti. Peki, 6 Aralık gün sonu anlık tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?