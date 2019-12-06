Esnafa koruma kalkanı modeli Ekonomi yönetimi, zincir mağazalarla rekabette zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek 'Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi' modelini şekillendirdi.

Ekonomi yönetimi, zincir mağazalarla rekabette zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek 'Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi' modelini şekillendirdi. Cumhurbaşkanlığı'na sunulan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile atılacak adımlarla hem milyonlarca esnaf korumaya alınacak hem de kooperatifler ekonomik kalkınma ve istihdama da katkı sağlayacak.