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  • 06.12.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:07

son dakika düşüşte! 6 Aralık canlı bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım, fiyatları

ne kadar? Yatırımcılar tarafından altın fiyatlarının 6 Aralık cuma gününde ne kadar olduğu merak ediliyor. Dünkü kapanışta yüzde 0,04 yükselişle 273,00 liradan işlem gören , günün ilk saatlerinde 272,77 seviyelerinde bulundu. Peki, şu dakikalarda bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.819,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,04 yükselişle 273,00 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 273 bin liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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