Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. 5.70-5.75 bandında sınırlı hareket eden dolar/TL, OPEC'in petrol arzı kısmaya başlaması ve brent petrol fiyatının 64 dolara gelmesiyle 5.76'nın üzerine çıktı. Dolar kuru kısa süreli yükselişin ardından bir süredir sıkıştığı dar bant seviyesine geri döndü. Yurt içi piyasalarda TCMB'nin 12 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 6 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...