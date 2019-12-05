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  • 05.12.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 18:25

düştü! 5 Aralık gün sonu anlık gram, tam ve ne kadar oldu?

Global piyasalarda doların özellikle son dönemlerde güven kaybetmesiyle birlikte vatandaşlar altın alıp yatırım yapmaya başladı. nda iki haftalık süreçte inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.818,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,33 yükselişle 272,90 liradan işlem gördü. Peki, 5 Aralık anlık gram, tam ve ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Halk arasında güvenilir bir liman olarak görülen ve pek çok vatandaş tarafından yatırım amacıyla tercih edilen altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Piyasaların kapanış saatinde binlerce vatandaş arama motorlarında altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Geçtiğimiz ay düşüş yaşayan altın fiyatları, Aralık ayının başından itibaren yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Peki, 5 Aralık Perşembe gün sonu anlık gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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