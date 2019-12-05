Halk arasında güvenilir bir liman olarak görülen ve pek çok vatandaş tarafından yatırım amacıyla tercih edilen altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Piyasaların kapanış saatinde binlerce vatandaş arama motorlarında altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Geçtiğimiz ay düşüş yaşayan altın fiyatları, Aralık ayının başından itibaren yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Peki, 5 Aralık Perşembe gün sonu anlık gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?