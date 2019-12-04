Yaşlılıkta çifte kazanç

Çalışanların emeklilikte yüksek maaş almasını hedefleyen tamamlayıcı emeklilik sistemine yönelik kapsamlı bir reform paketi hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında daha etkin bir sektörel yönetim sistemi oluşturuyoruz" derken, 2020'de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne devlet katkısı 5.1 milyar lira olacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ikinci basamak emeklilik sistemi yaşama geçecek.