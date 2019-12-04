Milyonlar 2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammını heyecanla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta tamamlandı. Bir sonraki toplantı ise önümüzde hafta yapılacak. Komisyon toplantıları ay sonuna kadar devam edecek. Peki, AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte. Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı. Buna ulaşılması da tüm sosyal tarafların güçlü işbirliği ile mümkün. Biz burada komisyonun 2. toplantısını Türk-İş'in, 3. toplantısını ise TİSK'in ev sahipliğinde yapacağız. Aralık ayının sonunda bakanlıkta yapılacak toplantı ile de 1 ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek asgari ücreti açıklıyor olacağız." şeklinde konuştu.