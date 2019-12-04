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  • 04.12.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 17:55

ve euro gün sonunda ne kadar oldu? 4 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı nedir?

ve euro fiyatlarındaki güncel durum, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından açıklanacak faiz oranı merakla beklenirken dünkü işlem gününde ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası 5.73'e gerileyen dolar kuru, bu seviyede fazla kalmadı. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi "Dolar ve euro gün sonunda ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatları...

Dolar ve euro gün sonunda ne kadar oldu?

4 Aralık Çarşama günü dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Gün sonunda en çok araştırılan arasında dolar ve euro fiyatları yerini aldı. Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamalarının ardından dünkü işlem gününde 5.73 bandına geriledi. Dolar kuru 4 Aralık Çarşamba gününe 5.7476 seviyesinde başladı. Peki, dolar ve euro gün sonunda ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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