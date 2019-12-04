4 Aralık Çarşama günü dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Gün sonunda en çok araştırılan arasında dolar ve euro fiyatları yerini aldı. Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamalarının ardından dünkü işlem gününde 5.73 bandına geriledi. Dolar kuru 4 Aralık Çarşamba gününe 5.7476 seviyesinde başladı. Peki, dolar ve euro gün sonunda ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?