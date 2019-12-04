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  • 04.12.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 12:29

hangileri? 4 Aralık güncel liste yayımlandı mı?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Aralık ayının ilk haftasında maaşların yatırıldığı iller hakkında araştırmalara başladı. e-Devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşı ile ilgili sorgula sürüyor. Peki, 4 Aralık hangileri? güncel liste yayımlandı mı?

4 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım aylığı, engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilmektedir. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Aralık evde bakım parası yatan iller güncel liste yayımlandı mı? İşte cevaplar...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE YAYINLANDI MI?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırımaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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