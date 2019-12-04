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Katar’dan 7 milyar dolar geliyor

Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini belirterek, "10 milyar dolarlık taahhüdün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye akacak 7 milyar dolar daha var" dedi.

Katar’dan 7 milyar dolar geliyor
Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini belirterek, "10 milyar dolarlık taahhüdün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye akacak 7 milyar dolar daha var" dedi. Katar'ın geçen yıl Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu söyleyen Al-Jaida, iki ülkenin sağlıklı politik ilişkilere sahip olduğunu ve devlet başkanlarının küresel gelişmeler üzerine ortak stratejik bakış açılarını birbirleriyle paylaştığını kaydetti. Al-Jaida, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından çok açık bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türkiye çok büyük bir ülke ve çok önemli bir pazar. Hiç şüphe yok ki (yatırımların) geri dönüşleri çok kazançlı" şeklinde konuştu. Hukuksal çerçevede atılacak bazı adımların yabancı yatırımcıların önünü açacağını söyleyen Al-Jaida, "Katar Türkiye'de yatırım yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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