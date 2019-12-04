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  • 04.12.2019 12:05
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 12:05

1 milyar dolar iş hacmi hedefiyle başlıyor

, 10 ülkeden 500 iş insanının katılımıyla yarın gerçekleştirilecek. Zirvede yerli ve yabancı iş adamları arasında 1 milyar dolar değerinde yatırım ve iş görüşmesi hedefleniyor.

İstanbul Ekonomi Zirvesi başlıyor
'nin en büyük ekonomi organizasyonlarından , 10 ülkeden 500 iş insanının katılımıyla yarın gerçekleştirilecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede yerli ve yabancı iş adamları arasında 1 milyar dolar değerinde yatırım ve iş görüşmesi hedefleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (), Türk Girişimci ve İş Adamları Konfederasyonu (TURKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Cool Reklam işbirliğinde 'nda düzenlenen zirveye ana sponsor. Program açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, TİM Başkanı , TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Avcı, Anadolu LPG Derneği Başkanı Atalay Armutçu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer yapacak. Zirvede 11 ana sektörde düzenlenecek panellere iş dünyasının önde gelen isimleri konuşmacı olarak katılacak.



Zirve kapsamında yapılacak panellerden birisi de 'Yeni Dünya Dizayn Edilirken Medyanın Rolü'. Moderatörlüğünü TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü ve SABAH Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in yapacağı panele şu isimler konuşmacı olarak katılacak:

- Prof. Dr. Elif Hobikoğlu/İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
- Melih Altınok/Sabah Gazetesi Yazarı, TV Programcısı
- İbrahim Altay/Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni
- Fatih Aksoy/Yapımcı Yönetmen, Med Yapım Şirketi'nin Kurucusu.
- Celal Toprak/TGRT Haber Televizyonu Ekonomi Müdürü ve EGD Başkanı

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