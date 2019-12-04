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  • 04.12.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 18:24

nda yükseliş sürüyor! 4 Aralık anlık gram, yarım ve çeyrek oldu?

Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen ve özellikle yakın dönemde vatandaşlar tarafından çok tercih edilen merak konusu oldu. Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken gram altın yeni haftaya hafif yükselişle 271,02 seviyesinde başladı. Bugün altın fiyatlarının yükseldiği görülüyor. Analistler, teknik açıdan ons altın için 1.450 doların destek, 1.494 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altın için ise 271-275 lira bandının izleneceğini ifade etti. Peki, 4 Aralık anlık gram, yarım ve çeyrek oldu?

Doların son dönemlerde inişli çıkış bir seyirde olması nedeniyle vatandaşlar altın almaya yöneldi. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş altın fiyatları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Altın fiyatları, küresel ticaret gerginliklerinin artması etkisiyle güçlenen güvenli liman alımları sonrası haftanın zirvesinde yer alıyor. İşte 4 Aralık anlık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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