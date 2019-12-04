Doların son dönemlerde inişli çıkış bir seyirde olması nedeniyle vatandaşlar altın almaya yöneldi. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş altın fiyatları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Altın fiyatları, küresel ticaret gerginliklerinin artması etkisiyle güçlenen güvenli liman alımları sonrası haftanın zirvesinde yer alıyor. İşte 4 Aralık anlık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?