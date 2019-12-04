Peş peşe faiz indirimi yapıldı! Garanti, YapıKredi, Ziraat, INGBank, TEB kredi faiz oranı kaç oldu?

Bankaların peş peşe duyurduğu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisindeki indirim fırsatları sürüyor. Sunulan faiz indirimlerinin ardından kredilere talepte yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca ekonomide de son dönemlerde canlılık yaşandığı görülüyor. ING Türkiye ve TEB'in ardından son olarak Yapı Kredi, kuruluşunun 75. yılında ülke ekonomisine olan desteğini artırmak amacıyla konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bu kapsamda güncel kredi faizlerini araştırıyor. Peki, Garanti, YapıKredi, Ziraat, INGBank, TEB kredi faiz oranı kaç oldu?

YAPIKREDİ'DEN FAİZ İNDİRİM AÇIKLAMASI

Yapı Kredi, kuruluşunun 75. yılında ülke ekonomisine olan desteğini artırmak amacıyla konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

ING TÜRKİYE'DEN KONUT KREDİSİ FAİZİNDE İNDİRİM

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

TEB 0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

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