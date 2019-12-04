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  • 04.12.2019 08:39
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 08:39

nda son durum: 4 Aralık yarım, gram, çeyrek, fiyatları ne kadar oldu?

son dakika... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi. Yatırım olarak en çok tercih edilen, dünkü kapanışta 272,00 liraya yükselen altının gram fiyatı, 4 Aralık'a 273 liradan başladı. İşte 4 Aralık yarım, gram, çeyrek, fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında dar bantta dalgalı seyir sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,67 yükselişle 272,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Aralık Çarşamba canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

4 Aralık Çarşamba günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

4 Aralık Çarşamba gram altın 273,21 liradan alınırken, 273,27 liradan satılıyor.

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