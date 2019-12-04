Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında dar bantta dalgalı seyir sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,67 yükselişle 272,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Aralık Çarşamba canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

4 Aralık Çarşamba günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

4 Aralık Çarşamba gram altın 273,21 liradan alınırken, 273,27 liradan satılıyor.

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