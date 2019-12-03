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Ev alana, evlenene devlet katkısı

Ev alıp ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemeler yeni yıldan önce yapılıyor. Devlet katkısı 25 bin liraya çıkan konut hesabına ilişkin müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Ev alana, evlenene devlet katkısı
Ev alıp ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemeler yeni yıldan önce yapılıyor. Devlet katkısı 25 bin liraya çıkan konut hesabına ilişkin müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, yıl sonuna kadar ödemelerin başlayacağını söyledi. Albayrak, "Bu kapsamda sistemde yaklaşık 7 bin katılımcımız ve 110 milyon liralık birikmiş tasarruf bulunuyor" dedi.


HAZAL ATEŞ

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