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  • 02.12.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 19:34

İki banka daha faizde indirim yaptı! Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB kredi faiz oranı ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kredi faiz indirimleri vatandaşın yüzünü güldürdü. Kredi çekip ev, araba almak ya da borcunu ödemek isteyen vatandaşlara kredi faizlerinde büyük fırsat sunuldu. Son dönemde ekonomide canlılık yaşanırken son olarak TEB ve INGBank kredi indirim müjdesini vatandaşlarla paylaştı. İndirim kararlarının duyurulmasının ardından güncel faiz oranları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görüldü. İşte Garanti BBVA, INGBank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB ...

Banka faizlerinde indirim duyuruldu!

Bankaların ardı ardına açıkladığı kredi faiz indiriminde fırsatlar devam ediyor. Üç aylık süreçte kredi faizlerindeki indirimlerle bankaların sunduğu avantajlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ING Türkiye'nin konut kredisini 0,98'e düşürmesinin ardından TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü açıkladı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bu kapsamda

ING TÜRKİYE'DEN KONUT KREDİSİ FAİZİNDE İNDİRİM

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

TEB 0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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