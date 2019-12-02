Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dolar kuru geçen hafta S-400 ve ABD - Çin ticaret görüşmelerine odaklı fiyatlamayla 5.75 - 5.80 arası dalgalandıktan sonra aralık ayına iç ve dış yoğun veri gündemiyle girdi. Dünkü işlem günüde dolar en düşük 5.7320 lira ve en yüksek 5.7643 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3225 lira ve en yüksek 6.3568 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında seyretti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI