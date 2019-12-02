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  • 03.12.2019 07:39
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 07:39

da son dakika gelişmesi! 3 Aralık , dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Piyasalarda bugün açıklanacak enflasyon verileri izlenecek. Dünkü kapanışta 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gören , 3 Aralık Salı gününe 5,7397 seviyesinde başladı. Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Aralık güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dolar kuru geçen hafta S-400 ve ABD - Çin ticaret görüşmelerine odaklı fiyatlamayla 5.75 - 5.80 arası dalgalandıktan sonra aralık ayına iç ve dış yoğun veri gündemiyle girdi. Dünkü işlem günüde dolar en düşük 5.7320 lira ve en yüksek 5.7643 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3225 lira ve en yüksek 6.3568 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında seyretti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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