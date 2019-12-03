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  • 03.12.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52

yükselmeye başladı! 3 Aralık yarım, tam, gram ve çeyrek canlı altın fiyatı ne kadar?

3 Aralık tarihinde yarım, gram, yarım ve çeyrek , çok araştırılan konuların arasında yerini alıyor. Piyasaların kapanış saatinde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü. İşte 3 Aralık yarım, tam, gram ve çeyrek canlı altın fiyatı...

Son dönemlerde yatırım amacıyla çok tercih edilen ve halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dalgalı seyrini sürdüren gram altın yeni haftaya hafif yükselişle 271,02 seviyesinde başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı cuma günü kapanışta 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem görmüştü. Bugün altın fiyatlarının yükseldiği görülüyor. Peki, 3 Aralık yarım, tam, gram ve çeyrek canlı altın fiyatı ne kadar? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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