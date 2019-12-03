Son dönemlerde yatırım amacıyla çok tercih edilen ve halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dalgalı seyrini sürdüren gram altın yeni haftaya hafif yükselişle 271,02 seviyesinde başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı cuma günü kapanışta 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem görmüştü. Bugün altın fiyatlarının yükseldiği görülüyor. Peki, 3 Aralık yarım, tam, gram ve çeyrek canlı altın fiyatı ne kadar? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?