Milyonlarca vatandaş enflasyon oranları ile birlikte TEFE TÜFE Kasım ve Aralık kira artış oranlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda

ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen yasal kira artış oranı için açıklama zamanı geldi. Kasım ayı itibari ile kira sözleşmesi süresi sona eren ve Aralık ayında zamlı kira ödeyecek ev sahipleri ve kiracılar için Aralık 2019 yasal kira artış oranı açıklanıyor! Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz. İşte TEFE TÜFE Kasım ve Aralık kira artış oranı ve detaylar

ARALIK AYI KİRA ZAM ARTIŞ ORANI NEDİR?

Yapılan yasal düzenleme ile enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişten kiracıları korumak adına 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması kullanılmaya başlanmıştı. Yani Aralık ayı yasal kira zam oranı olarak TÜİK TEFE TEFE Kasım enflaSyonu rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması uygulanacak.

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