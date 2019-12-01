Altın fiyatları son dakika... Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak adlandırılan altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın yeni haftaya hafif yükselişle 271,02 seviyesinde başladı. İki hafta önce 440,00 lira olan ve geçen hafta 438,00 liraya düşen çeyrek altın ise bu hafta 431,20 liraya geriledi. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Aralık Pazartesi günü gram altın 271,02 liradan alınırken, 271,12 liradan satılıyor.

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