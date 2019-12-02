Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir haber verdi. Bu bağlamda devlet ilk defa ev alacaklara aylık 25.000 TL'ye varan destek ödemesi yaparken kirasını ödemeyenlere Aile Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından destek ödemesi yapıyor. Nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde kira yardımı 1150 TL olarak yapılırken nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL olarak ödenir.

Son yıllarda kentsel dönüşüm hız kazanmıştı. 20 yılda 6,7 milyon konut dönüşüm geçireceği söyleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planlamalara devam ediyor. Kentsel dönüşümle ilgili bir haberde kira yardımları ile ilgili oldu %20 oranında zam yapıldı.

İLK DEFA EV ALACAKLARA 25 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ

Kira yardımlarının dışında devlet tarafından sağlanan bir diğer destek ise ilk defa ev alacak vatandaşlara yönelik verilen karşılıksız ödeme. Bu ödemede sistem şu şekilde işliyor. Ev alma hayali kuran, planlaması yapan vatandaşlar bunun için birikim yapmaya karar verirlerse devlet bu konuda yardımcı oluyor.

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