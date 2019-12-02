2020 yaz dönemi tatili için dünyanın en çok tercih edilen ülkeleri açıklandı. İngiliz seyahat sitesi TravelSupermarket'in araştırmasına göre; Türkiye en gözde tatil ülkeleri sıralamasında 6'ncı oldu. İlk 5'te yer alan ülkeler Litvanya, Hırvatistan, Malta, Portekiz ve Tunus olarak sıralandı. Araştırmada Türkiye'nin tercih sıralamasında 12'nci olduğu 2016 ve 2017 yıllarındaki gerilemeyi, 2018 ve 2019'da tersine çevirdiği belirtildi. 2020'de tatil aramalarında Türkiye'nin ibresinin hızla yukarı çıktığı vurgulanırken, tatilcilerin en fazla Antalya'yı tercih ettiği kaydedildi. Araştırmada Antalya'da her şey dahil 4 ve 5 yıldızlı otellerin kalitesine de vurgu yapıldı. Öte yandan 2019'da Antalya'da paket tatil fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 90 artış kaydettiğine de dikkat çekildi.
ALMANYA'NIN GÖZDESİ
Alman Turizm Enstitüsü tarafından yapılan 2020 Seyahat Trendleri konulu araştırmada da 2020 yılında da Almanlar'ın ilk tercihinin Türkiye olacağı belirtildi. Dünyanın farklı turizm bölgelerine yıllık 27 milyon turist gönderen TUİ, "Türkiye rezervasyonlarının hızlı bir şekilde yükselişi devam ediyor. Ön rezervasyonlar 2020 yılında, Almanlar'ın tercihinin Türkiye olacağını gösteriyor" açıklamasını yaptı.
ALMANYA'NIN GÖZDESİ
Alman Turizm Enstitüsü tarafından yapılan 2020 Seyahat Trendleri konulu araştırmada da 2020 yılında da Almanlar'ın ilk tercihinin Türkiye olacağı belirtildi. Dünyanın farklı turizm bölgelerine yıllık 27 milyon turist gönderen TUİ, "Türkiye rezervasyonlarının hızlı bir şekilde yükselişi devam ediyor. Ön rezervasyonlar 2020 yılında, Almanlar'ın tercihinin Türkiye olacağını gösteriyor" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.