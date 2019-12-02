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  • 02.12.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 10:52

Milyonlar bekliyordu! ve ÖTV ve 'siz araç fırsatı!

Türkiye’de 10 milyona yakın bulunuyor. Aileleriyle birlikte 25 milyonluk bir kitle var. Devlet hem engellilere hem de engellilerin yakınlarına birçok destek sağlıyor. Biz de bu kapsamda engellilerin haklarını ve hayatını kolaylaştıracak ayrıntıları derledik... Engelli bakımını üstlenenlere de 1305 lira maaş bağlanıyor. Engelli yakını maaşı bağlanması için anne/baba sigortalı olmamalı. İşe girişten sonra engelli hale gelip yüzde 60 ve üzerinde çalışma gücünü kaybedenler hakkını elde eder. Peki ne kadar, başvuru şartları nedir?

Erken emeklilik ve ÖTV ve MTV'siz araç fırsatı!

2013'te yapılan düzenlemeyle 'özürlü', 'sakat', 'çürük' gibi ifadeler, 'engelli' olarak değişmişti. Son düzenlemeyle çocuklar için engelli yerine ' özel gereksinimi var' ifadesi kullanılıyor.

Bakana 1305 TL maaş

✘Engelli bakımını üstlenenlere de 1305 lira maaş bağlanıyor. Engelli yakını maaşı bağlanması için anne/baba sigortalı olmamalı.

✘Engellinin sosyal yardım kapsamındaki maaşı haczedilemez. Engelli maaşı isteyerek de olsa haczettirilemez.

✘Başarılı ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılıyor.

✘Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi ücretsiz biletle girebiliyor.

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