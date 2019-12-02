2013'te yapılan düzenlemeyle 'özürlü', 'sakat', 'çürük' gibi ifadeler, 'engelli' olarak değişmişti. Son düzenlemeyle çocuklar için engelli yerine ' özel gereksinimi var' ifadesi kullanılıyor.



Bakana 1305 TL maaş

✘Engelli bakımını üstlenenlere de 1305 lira maaş bağlanıyor. Engelli yakını maaşı bağlanması için anne/baba sigortalı olmamalı.

✘Engellinin sosyal yardım kapsamındaki maaşı haczedilemez. Engelli maaşı isteyerek de olsa haczettirilemez.

✘Başarılı ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılıyor.

✘Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi ücretsiz biletle girebiliyor.