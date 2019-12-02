Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları, piyasaların açılış gününde çok araştırılan konuların arasında yerini aldı. Altın alıp yatırım yapan binlerce vatandaş gram, yarım ve çeyrek altın fiyatı hakkında bilgi edinmek istiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı cuma günü kapanışta 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem görmüştü. Gram altın 2 Aralık'a 271,02 liradan başladı. İşte 2 Aralık canlı gram, yarım ve çeyrek altın fiyatı...

2 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?