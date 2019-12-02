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  • 02.12.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 18:18

nda düşüş başladı! 2 Aralık canlı gram, yarım ve ne kadar oldu?

Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen ndaki güncel durum hakkında araştırmalar sürüyor. Dalgalı seyrini sürdüren gram altın yeni haftaya hafif yükselişle 271,02 seviyesinde başladı. İki hafta önce 440,00 lira olan ve geçen hafta 438,00 liraya düşen çeyrek altın ise bu hafta 431,20 liraya geriledi. Peki, 2 Aralık gram, yarım ve ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları, piyasaların açılış gününde çok araştırılan konuların arasında yerini aldı. Altın alıp yatırım yapan binlerce vatandaş gram, yarım ve çeyrek altın fiyatı hakkında bilgi edinmek istiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı cuma günü kapanışta 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem görmüştü. Gram altın 2 Aralık'a 271,02 liradan başladı. İşte 2 Aralık canlı gram, yarım ve çeyrek altın fiyatı...

2 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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