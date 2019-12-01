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  • 02.12.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:54

düştü! 2 Aralık euro ve dolar ne kadar oldu? İşte güncel alım satım kuru

Piyasalar 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında Hong Kong'taki protestolar nedeniyle gerginlik yaşanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Yatırımcılar, söz konusu gerginliğin ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesini olumsuz etkileyeceği endişesi taşıyor. İşte 2 Aralık güncel kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Aralık 2019)

Dolar son dakika... Dolar kuru düşüş eğilimine girdi. 2 Aralık euro ve dolar kuru oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda dolar ve euro kuru düşüş eğilimine girdi. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta dolar yüzde 0,42 değer kaybederek 5,7220 liraya, avro yüzde 0,30 azalarak 6,3290 liraya geriledi. Dolar/TL bu sabah güne 5,77 seviyesinin hemen altında başladı. Kur, bugün 5,73'te işlem görüyor. Euro/TL ise 6,32'de seyrediyor.
Piyasalar, TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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