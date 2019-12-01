Dolar son dakika... Dolar kuru düşüş eğilimine girdi. 2 Aralık euro ve dolar kuru oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda dolar ve euro kuru düşüş eğilimine girdi. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta dolar yüzde 0,42 değer kaybederek 5,7220 liraya, avro yüzde 0,30 azalarak 6,3290 liraya geriledi. Dolar/TL bu sabah güne 5,77 seviyesinin hemen altında başladı. Kur, bugün 5,73'te işlem görüyor. Euro/TL ise 6,32'de seyrediyor.

Piyasalar, TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ