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  • 02.12.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:59

Bugün canlı altın fiyatları! 2 Aralık arttı gramı, çeyrek, tam fiyatı!

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları oldukça merak ediliyor bu bağlamda gramı, çeyrek, tam gram gelişmeleri araştırılıyor. 1 Aralık Pazar günü 271,02 liradan alınırken, 271,12 liradan satılıyor. 2 Aralık Pazartesi 431,20 liradan alınırken, 440,98 liradan satılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları... Peki, 2 Aralık bugün gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Aralık canlı altın fiyatları. Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

2 Aralık altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar internetten bilgi alıyor. Geçen hafta 440,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 438,00 liraya düştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Kötü gün dostu altın, yatırımcısını yine şaşırtmadı. Her ne kadar son yıllarda kurdaki aşırı yükseliş nedeniyle dikkatler dövize yönelse de altına yatırım yapanların kazancı, parasını dolar ve avroda park edenlere göre çok daha yüksek oldu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

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HaberlerEkonomi HaberleriBugün canlı altın fiyatları! 2 Aralık altın fiyatı arttı 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı!
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