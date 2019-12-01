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  • 01.12.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 10:09

Yıl bitmeden bu ödemeleri 'dan almayı unutmayın! Birçok kişinin haberi yok

, farklı isimler altında ‘özel’ ödemeler yapıyor. Bunlardan birçok vatandaş haberdar değil. Yıl bitmeden bu ödemeleri alın. Vatandaş SGK'dan alacağı bazı haklardan habersiz. Ancak bu hakları almak için geç değil. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. 2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, ve nasıl alınır, başvuru şartları nedir? farklı isimler bağlamında ve altında özel ödemeler yapıyor. SGK tarafından yapılan bu ödemelerden çoğu kişi ise habersiz. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

Yıl bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın

SGK, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Para vaktinde çekilmeyince hak yanıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından meydana getirilen bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Haberimizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Bu bağlamda hakların bazıları cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığıdır. SGK, halk içinde süt parası olarak malum emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne yada eşinin SSK yada Bağkur'lu olması ve minimum 120 gün prim ödemesinin olması kafi. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde müracaat yapılabilir.


Cenaze yardımı

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli

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