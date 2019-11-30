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  • 30.11.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 18:56

Kasım ayı oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı nedir?

oranları için geri sayım devam ediyor. Kasım ayının son gününde enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Kasım ayı ? İşte Kasım ayı hakkında bilgiler...

"Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Kasım ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2019 Kasım enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte cevabı...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacaktır.

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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