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  • 30.11.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 21:32

Bakan Albayrak'tan 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' toplantısı değerlendirmesi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu. Albayrak yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda yıl sonu geldiğimiz noktayı ve yılbaşından itibaren devreye alacağımız adımları değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak: Yılbaşından itibaren...
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu.



Albayrak yaptığı paylaşımda, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda yıl sonu geldiğimiz noktayı ve yılbaşından itibaren devreye alacağımız adımları değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

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