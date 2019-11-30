Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında son durum, çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.792,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem görmüştü. İşte 30 Kasım canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
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