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  • 30.11.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 17:33

yükseldi! 30 Kasım canlı gram, yarım, tam ve kaç TL, ne kadar oldu?

Gram, yarım ve çeyrek , günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ederken güncel fiyatlar haftasonu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,44 azalışla 269,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.792,00 lira oldu. Peki, 30 Kasım canlı gram, yarım, tam ve ne kadar oldu? İşte piyasada güncel durum...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında son durum, çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.792,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem görmüştü. İşte 30 Kasım canlı gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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